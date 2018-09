"The Distinguished Gentleman's Ride": il raduno di moto vintage per aiutare la ricerca

Anche Genova partecipa a "The Distinguished Gentleman's Ride", l'evento motociclistico di beneficenza più grande al mondo. L'appuntamento per tutti i proprietari di moto vintage e d'epoca che vorranno presentarsi vestiti come veri "gentlemen" è domenica 30 settembre 2018.

Quest'anno si stima che parteciperanno più di 120mila persone in più di 650 città nel mondo, con un unico obiettivo: raccogliere fondi per combattere il cancro alla prostata da destinare alla fondazione Movember.

Tutti i partecipanti devono registrarsi sul sito della manifestazione: riceveranno successivamente tutti i dettagli di cui necessitano per prendere parte al giro benefico.