Disco e compleanni al Cezanne

Sabato 14 aprile 2018, dalle 20.30, al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, tel. 010.54.16.07, sito www.cezannedisco.it) ritorna l'appuntamento con la serata over 30 più amata di Genova, all’insegna della musica e del divertimento; festeggeremo il compleanno del nostro DJ Aleerino e del nostro fotoreporter in pista Leo Mandile.

La festa inizia con la cena al ricco buffet del Cezanne, preparato come di consueto dalla cuoca Denise; a seguire, spazio alla musica dance e revival di dj Fabrizio Cignetti e dj Allerino, che faranno ballare il pubblico sugli ultimi successi e sulle intramontabili hit.

Cena a buffet compresa nel costo della prima consumazione a 15 euro.

Per prenotazioni (anche whatsapp):3474224027.