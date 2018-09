Venerdì disco e latino al Cezanne Disco Club

Venerdì 14 settembre 2018, dalle 20.30, tornano gli appuntamenti del Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, tel. 010.54.16.07, sito www.cezannedisco.it) con la serata over 30 più amata di Genova all’insegna della musica e del divertimento. Dopo la grande stagione estiva al Goa Beach di Corso Italia, lo staff del Cezanne torna a casa per una serata dal doppio divertimento: si inizia con la serata caraibica curata dai maestri Glemyr e Raul Hernandeze dalla musica di dj Tommy La Notte alla console. La pista disco e commerciale sarà invece dominata da Franco Nativo, la “voce” del Cezanne, e dagli insostituibili dj Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti.



Dalle 20,30 alle 22,30 c’è la possibilità di cenare con buffet (ingresso 12 euro + consumazione e buffet); dalle 22,30 ingresso + consumazione 10 euro. Per informazioni e prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.