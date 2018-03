"Dirty Dancing", il musical al Politeama

Dal 5 all'8 aprile 2018 arriva al Politeama "Dirty Dancing", il musical.

Si tratta della fedele trasposizione teatrale dell’omonimo successo cinematografico con Patrick Swayze e Jennifer Grey, che racconta la storia d’amore tra la giovane Baby e l’affascinante maestro di ballo Johnny in un resort per vacanze.

Una passione raccontata attraverso balli sensuali e indimenticabili coreografie, come nella scena finale sulle note di “(I’ve Had) The Time Of My Life” rimasta indelebile nella memoria di tutti. La canzone in questione, vincitrice di un Premio Oscar e di un Golden Globe, è solo uno dei celebri successi che compongono la colonna sonora dello spettacolo.