"Dirty Dancing" il musical: Baby e Johnny tornano al Politeama

Tornano al Politama Genovese venerdì 8 e sabato 9 marzo 2019 le avventure della giovane Baby e del suo maestro di ballo Johnny in occasione del musical "Dirty Dancing".

Dopo il successo della passata stagione, torna a Genova la fedele trasposizione teatrale del film ambientato in una lontana estate degli anni ’60: lo spettacolo racconta il magico e movimentato incontro tra la giovane Baby Houseman e il fascinoso maestro di ballo Johnny Castle. E nella tipica atmosfera festosa del villaggio turistico nasce la loro storia d’amore, accompagnata da musiche indimenticabili e balli ad altissima carica sensuale. I dialoghi dell’adattamento italiano sono stati tradotti da Alice Mistroni, mentre le canzoni sono cantate dal vivo in lingua originale, sulle basi. Una orchestra di 5 elementi esegue in scena i pezzi più famosi di questa straordinaria colonna sonora (fra cui Time Of My Life, vincitore di un premio Oscar e di un Golden Globe, Do You Love Me? Hey Bab e Hungry Eye).

Un cast talentuoso, musiche originali e scenografie mozzafiato, il tutto sotto l’attenta regia di Federico Bellone per un'esplosione di energia e colori.