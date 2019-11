Dicembre sulle torri della Cattedrale con il biglietto scontato

Il Museo Diocesano di Genova in collaborazione con la Cattedrale di San Lorenzo da appuntamento per salire alle Torri della Cattedrale anche nel mese di dicembre, al prezzo speciale di € 5.

Per il mese di Dicembre saranno aperte:

– dalle 10,30 alle 17,00 nei giorni 6, 7, 12, 14, 21, 23, 24, 26 (Santo Stefano), 27, 30 e 31 dicembre;

– dalle 11,30 alle 17,00 nei giorni 1°, 8, 13, 15, 16, 20, 22 e 29 dicembre;

– dalle 12,00 alle 16,00 nei giorni 3, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 19 dicembre;

– dalle 12,00 alle 16,30 nei giorni 9 e 25 dicembre (Santo Natale);

– dalle 12,00 alle 17, 00 sabato 28 dicembre.

La visita è un percorso in ascesa all’interno della Cattedrale che ha come prima tappa la Tribuna del Doge – da cui si gode di una vista mozzafiato sulla navata centrale – e, infine, con la salita alla Loggia di Giovanni da Gandria che conclude la torre loggiata per godere di un punto di vista particolarmente privilegiato da cui esplorare con lo sguardo i tetti della città.

Modalità: Per la salita presentarsi all’interno della Cattedrale, vicino alla famosa “bomba” della Cattedrale, un operatore darà le informazioni per la salita e farà i biglietti. Non è quindi necessaria prenotazione. Si ricorda che la salita si può fare esclusivamente a piedi.

Per informazioni: Biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 ( risponde da lunedì a sabato dalle 12 alle 18, domenica dalle 14 alle 18 – chiuso martedì e info@museodiocesanogenova.it). Biglietteria Museo del Tesoro (risponde da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00).