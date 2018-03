Dentro la Settimana Santa: i teli della passione

Martedì 27 marzo alle ore 16 il Museo Diocesano in collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei-Genova organizza un incontro a tre voci dedicato ai Blu di Genova.

Nella Settimana Santa, quella in cui viene rivissuta la Passione di Cristo, si propone una visita approfondita al complesso dei Blu di Genova, nati come apparati effimeri o Sepolcri da allestire all’interno dell’Abbazia di San Nicolò del Boschetto, un gioiello architettonico, costruito dai benedettini in val Polcevera.

Tre voci per tre diversi punti di vista e altrettante modalità per introdurre alla storia, origine e al modo in cui era esposta questa straordinaria collezione: grazie al contributo di Marzia Cataldi Gallo (storica dell’arte, esperta di tessuti e studiosa dei Teli della Passione), don Paolo Fontana (Direttore Archivio Capitolare e Diocesano) e Paola Martini (Conservatore del Museo Diocesano) i partecipanti potranno godere di una visita guidata, a porte chiuse, alle due sale del Museo. Raccontare dei teli significa ricordare l’origine del tessuto – che prelude alla nascita del Jeans –, riflettere sul significato delle diverse scene scoprendone i simboli nascosti e immaginare, con un salto nel tempo, l’impatto che questo complesso – ormai unico – aveva all’interno della chiesa.

La collezione dei Teli della Passione (proprietà del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in deposito presso il Museo Diocesano) rappresenta un unicum del patrimonio artistico genovese: la particolarità di questi apparati è tale che attualmente uno dei teli, raffigurante Cristo nell’orto di Getsemani, è esposto a Dusseldorf presso il Kunstpalast Museum all’interno di un’esposizione dedicata alla pittura a monocromo intitolata “Black and White. Da Durer ad Eliasson” (22 marzo-15 luglio 2018).

Appuntamento al Museo Diocesano (Via T. Reggio 20/r) – aperto in via straordinaria al martedì dalle 16 alle 18– per la visita alle ore 16.

Costo € 12. Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per info e prenotazioni: Biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 – 010/2470283 (orario: da lunedì a domenica 12,00-18,00 chiuso il martedì) – email info@museodiocesanogenova.it