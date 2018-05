"Dentro", opera rock sulla prigionia nel carcere di Marassi

Si intitola Dentro ed è un'opera rock ispirata a Il vagabondo delle stelle, originale e toccante romanzo che tratta il tema della prigionia scritto dall'autore americano Jack London nel 1915. L'opera, che fa parte dell'ultimo album della rock band ligure Fumonero, prenderà letteralmente vita sul palco del Teatro dell'Arca all'interno del Carcere di Marassi, nella serata di sabato 26 maggio 2018, alle ore 20.30.

La suggestiva location all'interno del penitenziario sottolinea ancora di più il tema centrale dello spettacolo, la prigionia, intesa non tanto come reclusione fisica, ma piuttosto come uno stato mentale in cui le passioni più oscure ci soffocano fino a renderci inerti. L'incasso della serata sarà devoluto totalmente in beneficenza all'Associazione Culturale Teatro Necessario Onlus che dal 2009 si occupa della realizzazione e rappresentazione di spettacoli teatrali con fini di integrazione e reinserimento sociale dei detenuti.

Per assistere allo spettacolo è necessaria la prenotazione e la compliazione del modulo sul sito Teatro Necessario Genova.

https://www.teatronecessariogenova.org/tno-tda/eventi/dentro/

Costo del biglietto è di 10 euro. Per info scrivere a fumoneband@gmail.com.