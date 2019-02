"Di cabaret si muore": Stefano Lasagna e Carlo Denei, "strana coppia" di comici al Sipario Strappato

Sabato 23 febbraio 2019 alle ore 21, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva "Di cabaret si muore" con Carlo Denei e Stefano Lasagna.

La coppia di conosciutissimi cabarettisti porta in scena l'esilarante storia di due squattrinati comici genovesi, separati dalle mogli, che vivono nello stesso angusto appartamento per contenere le spese. Purtroppo per loro la concorrenza è sempre più spietata: i colleghi comici sono tanti e le serate organizzate per loro due sempre meno.

Poi d'improvviso iniziano ad accadere fatti inquietanti ma che potrebbero aumentare le loro chance. Insomma, i comici a Genova sono davvero troppi. Troppi. A meno che...

I due protagonisti, prigionieri di una malata rivalità casalinga e artistica, si lanciano frecciatine, si fanno dispetti e ripicche dando vita a momenti esilaranti scanditi da dialoghi, monologhi e improbabili canzoni. Una moderna "strana coppia" formata da due famosi e apprezzati comici genovesi.

Il biglietto costa 12 euro, 10 euro ridotto. Info e prenotazioni: 3396539121.