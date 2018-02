Genova dei delitti: il tour tra drammi e passioni

Domenica 18 febbraio alle ore 15.00 Genova Cultura propone il tour “Genova dei delitti: drammi e passioni”.

Una passeggiata nei carruggi per scoprire il volto “nero” della città: crimini e delitti del passato ci svelano cinque secoli di storia, da un doge barbaramente squartato all’efferato delitto “del cioccolatino”. In questo tour scoprirete non solo scorci affascinanti di “carruggi” e piazzette, ma quel che è accaduto dietro i portoni borchiati dei sontuosi palazzi, o dietro gli usci modesti di edifici anonimi e oscuri.

Storie d'amore felici, ma più spesso drammatiche, passioni travolgenti che hanno fatto palpitare i cuori delle nostre antenate. Carruggio per carruggio, figure che hanno attraversato i secoli vi sveleranno i loro segreti antichi fra leggenda e verità.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a genovacultura@genovacultura.org o chiamando i numeri 0103014333 - 3921152682