Degustazioni birre artigianali al circolo Virgola di Sestri Levante

Sabato 23 e domenica 24 giugno presso il Virgola Circolo Arci due giorni di Critical Beer con alcuni birrifici artigianali, musica e cibo.

L’intento è rendere accessibili a tutti gli strumenti per un “consumo critico” della birra, ovvero un consumo che si interessa delle materie prime e di chi le produce, di chi le sceglie e le trasforma, di quali processi vengono messi in atto, ma anche di quali sono le difficoltà e le soddisfazioni di creare birre “pensate” e contestualizzate nel territorio, nella stagione o nella scelta degli ingredienti.

Il modo migliore per farlo? Due giorni di degustazioni per interagire con alcuni birrifici artigianali italiani che rappresentano al meglio la filosofia “critical”, per riscoprire la cucina ligure in una chiave insolita in abbinamento con la birra, per ascoltare della buona musica.

A differenza di una comune “Festa della Birra”, inoltre, il Critical Beer avrà alle spine direttamente i mastri birrai o i loro collaboratori: chi meglio di loro potrebbe valorizzare al meglio le caratteristiche e le peculiarità di ogni prodotto?

Birrifici presenti alla manifestazione:

Piccolo Birrificio Clandestino

Birra Plurale

Birra Galhop

Az.Agricola i Paloffi - La Taverna del Vara

La Spezia Brewing Co.

Chianti Brew Fighters

Programma:

Dalle 15 degustazioni di birra artigianale

Dalle 16 Critical Radio Randal

Dalle 19 cucina aperta con:

Testaieu al Pesto - Sugo di Funghi - Olio e Formaggio e marmellata

Panini con Salsiccia - Prosciutto - Mortadella - Formaggio

Hot Dog - Cundiigun - cima - Verdure Grigliate - Patate al forno

Evento in collaborazione con Riviera Critical Beer