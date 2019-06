DegustArena: giro d'Italia tra vino e gastronomia

Domenica 9 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 22.00, Arena Albaro Village e Triple A organizzano DegustArena 2019, un giro d'Italia in 11 tappe con 11 Agricoltori-Artigiani-Artisti, provenienti da tutta la penisola, all'interno dell'Arena Albaro Village di Genova.

Il biglietto d'ingresso comprende:

- Maglietta dell'evento

- Degustazione

- Calice (da restituire a fine evento)

- Tracolla

- Mappa del percorso

- Abbinamento gastronomico in ciascuno degli 11 locali presenti in Arena Albaro Village.



Il Progetto Triple A è nato nel 2003 da un’intuizione di Gianluca Gargano, Presidente di Velier S.p.A, azienda genovese specializzata nella distribuzione di vino e spirits. Oggi, il progetto racchiude un centinaio di vignaioli provenienti da aziende italiane e straniere.

Il denominatore comune che collega queste piccole realtà vitivinicole è la gestione dei vigneti senza ausilio di prodotti di sintesi in vigna (diserbanti, fungicidi, concimi) e l’assenza di quelle manipolazioni enologiche che vanno a snaturare i vini come l’utilizzo di lieviti selezionati.

Vignaioli di padre in figlio da generazioni, ma anche cantine giovanissime: i produttori Triple A sono veri e propri custodi, non solo del territorio ma anche delle tradizioni.