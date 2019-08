Degustando, dieci chef al Porto Antico

Degustando, lo streetfood gastronomico firmato da grandi Chef sbarcherà martedi 3 settembre a Genova, presso la Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova.

Sotto il cielo stellato, tra le stelle della cucina e con la vista sul mare, un percorso gastronomico in 10 piatti firmati dagli Chef accompagnati dalle eccellenze dei produttori locali e dai migliori vini del territorio.

Gli Chef coinvolti

Marco Visciola - Ristorante IL MARIN [Genova] Eugenio Jacques Christiaan Boer - Bu:r di Eugenio Boer [Milano] Ivano Ricchebono Chef - The Cook al Cavo (1 stella Michelin) [ Genova] Fabrizio Tesse + Marco Sforza - Ristorante Carignano (1 stella Michelin) [Torino] Federico Ferrari - MirePuà food lab al Cascinone [ Acqui Terme ] Ugo Vairo - Il Gallo Della Checca Ristorante In Ranzo [Imperia] Marcello Trentini - Magorabin ( 1 stella Michelin) [Torino ] Ezio Gritti - Polisena "L'altro Agriturismo" [ Bergamo ] Fabrizio Ferrari Andrea Monesi - Locanda di Orta ( 1 stella Michelin) [Orta San Giulio Novara]

L'evento è organizzato in occasione e in collaborazione con lo SFF Street Food Fest 2019. Parte degli incassi della serata sarà devoluto all'associazione Sant'Egidio, onlus che si occupa dell'accoglienza delle persone senza dimora. L'obiettivo sarà partecipare alla raccolta dei fondi per la costruzione di un nuova struttura di accoglienza con docce e lavanderia per persone senza fissa dimora.

I posti sono limitati e la prenotazione con pagamento anticipato è obbligatoria. Entro mercoledì 28 agosto, il prezzo promozionale onnicomprensivo è di 50 euro (10 piatti, degustazione dei produttori, Open Wine). Da Giovedí 29 agosto il costo è di 60 euro. Per prenotare: http://www.tobevents.it/degustandogenova/.