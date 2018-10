Deejay Time Reunion: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso all'RDS Stadium

Mercoledì 31 ottobre dalle ore 22,30 e fino a notte fonda - nell'ambito del Monster Festival - all'RDS Stadium si terrà il Deejay Time Reunion, per ballare con alcuni famosi dj che hanno fatto la storia della musica da discoteca italiana dai primi anni '90 fino ai 2000.

Alla consolle, infatti, a far scatenare il pubblico, Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso portano in consolle dal vivo il più incredibile, poderoso e indelebile show radiofonico di tutti i tempi, quel Deejay Time che dal 1992 ai primi anni 2000 ha rivoluzionato la storia della radio italiana.

Una festa incredibile per rivivere insieme ai 4 leggendari “deejays” i mitici party a base di dance e hip hop anni ’90. Al grido di “This is the Rhythm of the Night”, “Pump Up the Jam” e degli altri innumerevoli inni dance rimasti nella storia dei club party di ogni tempo, il Deejay Time va in scena a Genova per un evento imperdibile.