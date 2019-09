Deejay Time: concerto gratis di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso in piazza De Ferrari

Dopo il rinvio causa maltempo, si terrà lunedì 23 settembre il Deejay Time previsto nel weekend. L'appuntamento è sempre a partire dalle 20,15 in piazza De Ferrari.

Dalla celeberrima trasmissione radiofonica di Radio Deejay - nell'ambito degli eventi "Genova in Blu" per festeggiare il Salone Nautico - Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso si esibiranno in un concerto gratuito aperto alla città sul palco allestito proprio sotto il palazzo di Regione Liguria.

La metropolitana per l'occasione rimarrà aperta fino alle 2 di notte.

Si inizia alle 20,15 con dj set; alle ore 21 inizio spettacolo con saluti istituzionali. Alle 21,30 si entra nel vivo con i quattro famosi dj, e si ballerà fino a poco prima di mezzanotte.

Photo credits: deejay.it