"Decoro la mia piastrella": laboratorio del sabato al Museo Luzzati

"Giocare alla forma": La piastrella, dopo la prima cottura in forno è pronta per essere rifinita con colori e smalti. Verrà poi rimessa in forno per fissare i pigmenti e poi sarà pronta per essere portata a casa.

"Giocare a costruire", "Giocare alla forma" e "Giocare al teatro" saranno i tre temi dei laboratori del sabato dell'Officina Didattica del Museo Luzzati, fino ad aprile 2018.

Attraverso il gioco, alla scoperta di materiali, antichi mestieri, tradizioni del passato rimodellate al presente per crescere... con le mani in pasta.

I laboratori sono dedicati ai bambini dai 5 anni, ogni sabato alle ore 15.00.

Costo: 6 euro materiali inclusi (+ 1ingresso omaggio per accompagnatore alla mostra di Manuele Fior).

Come prenotare: laboratori@museoluzzati.it - tel. 010 2532028 (chiamare da martedì a domenica dalle ore 11.00 alle ore 18.00)

www.museoluzzati.it