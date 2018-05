I Deathless Legacy portano il grande metal al Crazy Bull

Sabato 2 giugno 2018 alle 22.00 al Crazy Bull di Genova, in zona Fiumara (via Degola 4 r; 010 4694923), serata dedicata alla musica metal con due gruppi d'eccezione. Band centrale saranno i Deathless Legacy, con il loro Magic 2018 Tour, partito a dicembre dopo l'uscita del IV album "Ritual of Black Magic".

Si tratta di un concept album con al centro il tema della magia nera; tutto il concerto vivrà di questo intrigo, con momenti simili a rituali di magia nera e carichi di riferimenti esoterici vhe andranno a coinvolgere ogni spettatore. Ad accompagnarli gli Skeletoon con il loro power metal di stampo tedesco che stanno lavorando a un concept album dedicato al film cult "I Goonies" dal titolo "They never say die".

Opening act con gli Alogon con un metal suonato in chiave moderna e progressive.

Info: www.crazybullgenova.it