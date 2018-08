"De Gustibus": aperitivo multiculturale e musica dal mondo al Castello D'Albertis

Cibi dal mondo, musica e tanto altro al Castello D'Albertis di Genova, giovedì 13 e venerdì 14 settembre, dalle 18 alle 22, con "De GustiBUS - Tutti i sapori del mondo”, aperitivo multiculturale arrivato alla sesta edizione.

Sarà una due giorni all'insegna del cibo e le culture di tutto il mondo. Quattordici le realtà presenti, in rappresentanza di 19 Nazioni. Non solo gastronomia: anche musica e spettacoli, e visite alle segrete e ai segreti del Castello.

Una finestra culturale e gastronomica sul mondo

L'evento è organizzato da l'associazione culturale Y.E.A.S.T. - che da anni si occupa di far viaggiare i giovani in Europa per educare alla multiculturalità, valorizzare la dimensione internazionale, destrutturare i pregiudizi e favorire uno scambio costruttivo di esperienze – in collaborazione con il Museo delle Culture del Mondo, la Cooperativa Solidarietà e Lavoro, Bon Ton Chic e con la media partnership di Papille Clandestine.

Dal Giappone al Brasile: i Paesi coinvolti

Saranno tante le realtà presenti che rappresenteranno diversi Paesi.

Piatti e ricette tipiche di nazioni lontane, da assaggiare godendosi uno splendido tramonto con vista su città e mare: Il Sapore del fiore di Ciliegio (Giappone); Eritrea Huwnet (Eritrea); Kowalski (Polonia); Jalapeno (Spagna e Uruguay); Co.Li.Do.Lat (Messico, Colombia e Venezuela); Mescite Prè (Nord Europa) Contadini della Vesima (Italia); Associazione Luanda (Brasile); Ristorante Bombay Palace (India); Nati per soffriggere (Costa D'Avorio e Pakistan); Veracruz (Messico) e altre novità in arrivo.