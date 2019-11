Days of future past: Klo's Quintet

Una formazione nata un anno fa circa dall’esigenza di esprimere un mondo interiore musicalmente trasversale al jazz. È questo il punto di partenza del progetto "Days of future past" di cui Claudia Sanguineti è autrice di tutti i testi e di gran parte delle musiche. "L’esperienza come cantante di formazioni che hanno sempre ruotato intorno al mondo jazz è stata importante ma non mi rappresenta del tutto." dice Claudia.

Grazie all’incontro, anzi al re-incontro con il bravissimo pianista genovese Fabio Vernizzi, si è incominciato a identificare un mondo che è stato appena intravisto inizialmente e che piano piano si delinea con sempre maggior chiarezza pur essendo ancora in divenire.

Fabio si è occupato di arrangiare i brani ed è anche autore di un brano a cui Claudia ha messo le parole.

Gli altri splendidi musicisti sono Daviano Rotella da sempre attivo e apprezzatissimo batterista che ha collaborato con molti artisti in ambito jazz, Pietro Martinelli un giovane ma lucido, puntuale e solido contrabbassista e in ultimo Stefano Guazzo, stimato e riconosciuto sassofonista.

Claudia Sanguineti - Voce

Stefano Guazzo - Sax

Fabio Vernizzi - Pianoforte

Pietro Martinelli - Contrabbasso

Daviano Rotella - Batteria

Gallery