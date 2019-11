Davide De Muro & Friends con Mark Baldwin Harris ospite d'eccezione

Sabato 23 novembre ore 17.00 tutti in viadelcampo29rosso con il grande Mark Harris in occasione della presentazione di Davide De Muro & Friends.

Storie di vita e riflessioni che sanno di Mar Mediterraneo e di umida terra piemontese danno vita al concept album “Davide De Muro & Friends” di Erga Edizioni con il patrocinio di viadelcampo29rosso.

Un progetto musicale raffinato che è un inno all’amicizia e all’amore per la musica, colonna sonora di un’intera vita presentato nel cuore della Città Vecchia, nel centro storico della nostra meravigliosa Genova.

Dieci brani che ripercorrono le esperienze dell’esordio sino alle collaborazioni con Luca Pisu, Massimo Coppo, Luca Calabrese, Davide Calabrese, Alessandro De Muro, Franco Buffarello, Franco Bogliano, Giampiero Malfatto, Roberta Tuis , Stefano Bellana e Paolo Bussa. Tra i brani presentati “Cambio Idea” come sinonimo di evoluzione del pensiero, testualmente “Cambio idea, cambio casa, camicia e pensieri a saperlo cambiavo già ieri ma tu non c’eri” e poi “Diva a piedi nudi” (dedicata a Cesaria Evora, virtuosa cantante di morna originaria di Capo Verde, avvezza a camminare scalza) dove “Ogni armonia assomiglia a un pianto, l’alba si fonde col tramonto, i giorni bui hanno il passo lento, fame e sudore il sopravvento, la vita a volte fa sognare a volte è profonda più del mare”.

Le tematiche affrontate in realtà sono eterogenee: dalla globalizzazione ai luoghi dove ancor oggi chi arriva dal paese vicino viene chiamato “forestiero” come in “Putemburg” oppure dalle scelte obbligate alla fretta fino alla bellezza di una donna che scompare tra la gente e la bellezza eterea. Si trova pure l’omaggio della canzone “Bagna Caoda e Pesto” in un viaggio “Dagli Appennini alle Langhe”, con le cascine e le chiese, silenzi e magie, nella guida di notte sulla A26 per rimarcare come genovesi e piemontesi siano parenti stretti, sempre impegnati a sottolineare le differenze anziché i punti in comune.

Un lavoro che ha avuto collaborazioni importanti come quelle di Mark Baldwin Harris, Daniele Di Gregorio, Armando Celso, Mauro Culotta, Carlo Denei e Gianpaolo Petrini e che lascia un attimo da parte le sonorità più legate al cantautorato ligure care ai Trilli o al tributo a De André degli Aeroplani di carta per abbracciare invece lo swing e il jazz, con echi di grandi della musica italiana e piemontese, ma che hanno avuto a che fare con Genova come Paolo Conte.

Una sorta di nuovo debutto artistico per De Muro, che da buon genovese trapiantato nella provincia di Asti, sfugge alla confusione della grande città come ormai sfugge alle definizioni, abbracciando alla fine solo della buona musica, fatta col cuore.

E dove se non in viadelcampo29rosso - casa dei cantautori genovesi, gestita dalla cooperativa Solidarietà e Lavoro, onorata di ospitare De Muro & Friends e il mitico Mark Harris, storico collaboratore ed amico di Faber, un musicista dalla carriera eccezionale.

