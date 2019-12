David Garrett in concerto allo Stadium

Nel 2020 David Garrett tornerà in Italia con cinque date nei palazzetti. In scaletta un mix di pezzi inediti, arrangiamenti unplugged e le versioni più appassionanti delle sue hit di maggiore successo.



Sin dagli esordi della sua carriera, David Garrett non ha mai permesso ai limiti dei vari generi musicali di contenerlo. Pertanto 'Unlimited' è ben più del titolo di un tour: è la sua filosofia musicale, una passione per la creatività senza confini. Non solo è riuscito a creare un pubblico totalmente nuovo per il crossover e la musica classica, ma ha reso il violino lo strumento principale nella musica rock.

Garrett ha già stregato milioni di fan in tutto il mondo con le sue interpretazioni inebrianti di successi rock come Purple Rain o Smells Like Teen Spirit, i suoi struggenti adattamenti d'inni come Nothing Else Matters o November Rain, la sua interpretazione di brani pop celebri in tutto il mondo, come Viva la vida o Hey Jude, e i suoi arrangiamenti di melodie classiche come la Sinfonia numero 5 di Beethoven of Clair de Lune di Debussy.



I biglietti per le date italiane di “Unlimited Live 2020” saranno disponibili - in prevendita - a partire dalle ore 11 di giovedì 12 dicembre sui seguenti circuiti di prevendita online e in tutti i punti vendita: Ticketone (per tutte le date del tour) e Vivaticket (per Milano, Bologna e Genova).

«Non vedo l'ora di proseguire con il tour nel 2020, ora più che mai voglio accompagnare i miei fan in un emozionante viaggio musicale - afferma Garrett -. Con la mia band, i miei amici e i miei fan voglio celebrare la musica degli ultimi dieci anni».



28 OTTOBRE 2020 - GENOVA - RDS STADIUM

Inizio Concerto: ore 21.00

Indirizzo: Lungomare Canepa 155, Genova

Prezzi e settori:

Parterre Gold 110 euro

Poltronissima 95 euro

Poltrona 80 euro

poltrona e parterre tribuna est numerato 70 euro

Tribuna nord numerata A 70 euro

Tribuna sud numerata A 70 euro

Tribuna sud numerata B 60 euro

Tribuna nord numerata B 60 euro

Tribuna Est Numerata 50 euro

Tribuna Est Numerata Cat 2 40 euro.