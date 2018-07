Festa dei volontari della Croce Rossa di Davagna

Da venerdì 3 a domenica 5 agosto in programma tre giorni di festa per i volontari della Croce Rossa di Davagna, tra buon cibo, musica, giochi antichi e pesca di beneficenza. Appuntamento per i più piccoli in particolare domenica, con la caccia al tesoro del soccorso.

Il programma:

VENERDI'

Dalle 20 focaccette fritte, il "raviulun da cruxe fritu", panissa e panini alla piastra. E poi, musica e karaoke con "Canta cin u Bertu".

SABATO

Dalle 20 ristorante con menu di mare e monti, e musica dal vivo con gli Sciaketrà.

DOMENICA

Alle ore 16, per i più piccini, la caccia al tesoro del soccorso, e dalle 20 ristorante con lo speciale "minestrun du Mauro".

Durante la festa funzioneranno stand con panini, birra alla spina, pesca di beneficenza, e grandi e piccini potranno cimentarsi in giochi antichi.