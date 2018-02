Il drummista Dario Rossi al circolo Randal

Dario Rossi Street Drummer è uno dei drummer più conosciuti al mondo per l'originalità e l'unicità delle sue performance in strada. La sua musica, e soprattutto il suo particolare modo di produrla, rappresenta un unicum nel settore della musica elettronica.

Dario Rossi è oggi apprezzato da milioni di persone in tutto il mondo, tra i quali anche importantissime icone del panorama musicale. Si esibisce attualmente all'interno di club, festival e teatri di tutta Europa, lavorando nel frattempo alla produzione del suo primo Ep ufficiale. Il suo intento è quello di migliorare sempre di più i suoi live e proporsi al pubblico non solo il suo lato come performer, ma anche come producer.

