"Danza e Musica a Staglieno" tra spettacoli, visite guidate e mostre

C’è tempo fino a sabato 8 giugno per assistere agli spettacoli, tutti a ingresso libero della Rassegna Danza e musica a Staglieno che propone anche incontri e visite guidate.

Giovedì 6 giugno, il tradizionale appuntamento con l’attore Mauro Pirovano che quest’anno avrà come protagonista la musica. L’evento teatrale “Spoon River in Musica”, al Tempio Laico alle ore 16,30, è ispirato ai personaggi sepolti a Staglieno che hanno dedicato la propria opera alla musica: tra gli altri, Fabrizio De André, Michele Novaro, Camillo Sivori.

Venerdì 7 giugno alle ore 17, replica per “Sequenza al fiore di corpo” a cura della compagnia DEOS (Danse ensemble opera studio), lo spettacolo di danza contemporanea che ha aperto la rassegna. “Nel cimitero non si sente la morte, ma l’opera dei vivi”: è partendo da questa citazione dello scrittore José Saramago che nasce la coreografia concepita per 6 danzatori su musiche dal vivo di Bach, Hindemith e Reger suonate dal violista Giuseppe Francese. Una celebrazione della vita, istanti, gesti, che in sé contengono il racconto di storie personali e pubbliche, di incontri e aneddoti.

Accanto agli spettacoli, diverse sono le proposte di incontri e visite a tema, realizzate con la regia della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Liguria. Per citarne alcune:

il 6 giugno alle ore 17 in piazzale Resasco, l’incontro del ciclo promosso da Genova delle Donne per il 2019 sul tema “Donne in Guerra”, dal titolo Madri, crocerossine, intellettuali... Storie di donne all'epoca della Grande Guerra, relatrice Caterina Olcese Spingardi;

alle ore 17 in piazzale Resasco, l’incontro del ciclo promosso da Genova delle Donne per il 2019 sul tema “Donne in Guerra”, dal titolo Madri, crocerossine, intellettuali... Storie di donne all'epoca della Grande Guerra, relatrice Caterina Olcese Spingardi; il 7 giugno alle ore 15,00 Stefano Vassallo condurrà a conoscere i più recenti restauri nel Cimitero di Staglieno;

alle ore 15,00 Stefano Vassallo condurrà a conoscere i più recenti restauri nel Cimitero di Staglieno; l’8 giugno alle ore 10,30, 14 e 15,30 gli studenti del Liceo Colombo, nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro con il Comune di Genova, in collaborazione con la Soprintendenza, guideranno i visitatori tra gli stili, il simbolismo e la musica rappresentati nelle statue del cimitero.

Per tutta la durata dell’iniziativa (dalle ore 9 alle ore 17) sarà aperta la mostra fotografica sulle opere d’arte dei principali cimiteri storici italiani.

Realizzata grazie al contributo degli sponsor A.Se.F, D.E.N.I., La Generale, la Rassegna è inserita, come ogni anno, nella Settimana dedicata alla Scoperta dei Cimiteri Storici Europei promossa da ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe).

Tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito.

Info e programma completo: www.staglieno.comune.genova.it/iniziative.