Dany Franchi Quartet al Count Basie

Nuovo repertorio per il giovane bluesman sempre più internazionale

Dany Franchi - Chitarra, Voce / Michael Tabarroni – Basso / Manuele Ghirlanda – Piano / Nicola Arecco - Batteria

Con questa nuova formazione in quartetto la band proporrà un repertorio nuovo che comprende alcuni brani originali tratti dall'ultimo disco prodotto in USA e in uscita nella primavera 2018.

Gallery