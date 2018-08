Daniele Raco al Mercato del Carmine

Sabato 1 settembre (ore 21.00) approda sul palco del Mercato del Carmine il grande Daniele Raco, noto a tutti per la sua simpatia e le sue esibizioni a Zelig, la famosa trasmissione televisiva di cabaret.

Grazie al successo ottenuto con la sua verve, ormai il comico ligure calca da diversi anni i palchi dei più importanti club e locali di cabaret di tutta Italia, facendosi anche apprezzare per le sue partecipazioni in tv. La forza di Daniele Raco sta nella sua completezza artistica, dalla capacità di recitazione unite ai perfetti tempi comici, ad una mimica straordinari e, non meno importante, la stesura dei testi, essendo anche autore riesce ad adattare il suo spettacolo ad ogni situazione.

Daniele Raco si definisce stand up comedian da sempre, in 25 anni d’attività ha dato tanto al mondo del cabaret con moltissime esibizioni dal vivo e sei spettacoli da solista.

Nella sua carriera ricordiamo anche alcuni momenti dedicati al teatro comico: ha fondato la “Stand up comedy co. Marx bros.” e si è diviso tra essere autore, attore e regista in alcuni lavori teatrali.

Inevitabilmente ha dato abbastanza anche alla televisione dove, ricordiamo la sua presenza a Zelig, Zelig Off, Mai dire domenica e Colorado Cafè.

Cena con spettacolo: è obbligatoria la prenotazione (010.2469184 – 327.8923608).