Daniele Raco live al Bloser

Venerdì 22 e sabato 23 marzo alle 21, al Bloser, arriva il comico Daniele Raco per due serate all'insegna della risata.

Oltre a essere un comico, un musicista e bluesman professionista, Raco è soprattutto un monologhista di razza: i suoi spettacoli si concentrano sulla satira di costume facendo leva sul comune senso dell’umorismo e provocano esplosioni di comicità che non deludono mai.

Sale sul palco armato solo di un'asta e un microfono, come gli stand-up comedyan newyorkesi della vecchia scuola, veste total black e tiene il palco con la maestria dei grandi monologhisti.

Nato a Savona nel 1972, Raco lavora come comico e autore nel mondo del cabaret italiano, con più di quindici anni d'attività, esibizioni dal vivo e cinque spettacoli da solista. Artista poliedrico, la sua carriera lo ha visto dividersi tra cinema, televisione, radio ed editoria.

Nel 1995 arriva in finale al Festival Nazionale del Cabaret. Da allora, inizia a collaborare con format televisivi quali Ci vediamo su RAI UNO, Mai dire domenica, Comedy Club e Zelig. A livello teatrale, ha fondato la Stand up comedy co. Marx bros.ed è stato autore e interprete in diversi spettacoli. Daniele Raco dà il meglio dal vivo, (e lo farà al BLoser per due serate imperdibili, Venerdì 22 e Sabato 23 Marzo), ti racconta storie che potrebbero essere le sue storie, ti racconta i difetti che potrebbero essere i tuoi difetti e ti racconta la sua storia, una bella storia. E ti fa ridere. Tanto.