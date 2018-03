Dani e Aurora, il nuovo show

Venerdì 9 marzo 2018 a partire dalle 21.30 al Caribe Club di Puntavagno (Corso Italia 3) nuovo appuntamento della stagione 2018 con il venerdì latino dedicato ai grandi ospiti.

Protagonisti saranno Dani e Aurora, un duo scoppiettante composto da papà e figlia che già ha partecipato al programma Italia's got talent, che presenterà il nuovo show in un'esclusiva anteprima.

Alla consolle latina DJ El Bimbo con in pista in pista le animazioni in pista del gruppo Latin Mix, con Amelia de Martis, Adriano Spallarossa, Carolina Di Napoli, Lorenzo Civati, Anaisa Castillo e Lorenzo Civati.

Nelle altre sale DJ LaVoz e DJ Chris per tutti gli amanti della kizomba. Ingresso con consumazione 10 euro, ridotto 9 euro, tesserati Caribe 8 euro.

Info: 335207103.