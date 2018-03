"Dance with robots": robotica e musica elettronica a Palazzo Reale

Mercoledì 11 aprile alle ore 21,30 arriva al Museo di Palazzo Reale "Dance with Robots".

Si tratta di un appuntamento speciale prodotto da Rst Events in collaborazione con la Scuola di Robotica, Comune di Genova e Museo di Palazzo Reale, in pieno stile "boiler room" che unisce la robotica con la musica elettronica in una location unica.

Per poter partecipare all'evento si può contattare il numero 3477972644 o compilare il form su http://www.rstevents.com/rst-streaming/. L'evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina di RST Events.