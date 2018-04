"Dalida Forever" al Teatro Govi

Al teatro Govi di Bolzaneto, domenica 8 aprile alle ore 21 va in scena “Dalida Forever", spettacolo dedicato ad una grande artista, Dalida, ideato da Noor (Francesca Pratelli) e Amal (Gloria Fogli), danzatrici, insegnanti, coreografe e fondatrici dell'Associazione Jalilah.

Un affascinante percorso tra una serie di danze ispirate dalle mille sfumature degli stili orientali, eseguite appunto dal gruppo Jalilah, e dalla danzatrice e star internazionale Camelia, direttamente da Parigi con la partecipazione di Ayaka che giungerà appositamente per l'occasione dal Giappone.

Condurrà Giuseppe Bozzano, significativo autore teatrale e sceneggiatore introdurrà lo spettacolo con un breve excursus di storia della televisione italiana, negli anni in cui Dalida ne era una delle protagoniste. Interverranno come ospiti, per arricchire lo spettacolo, il gruppo di danza moderna della Scuola Studio Danza 52, con sede inVia Pastorino 34/6, che offre vasta scelta di corsi tra fitness, danza e musical e il gruppo di Zumba del Gymnasium Health Club(Via dell’Alloro 5).

Infine, saranno proposti dal vivo da Caterina Lazagna che sarà accompagnata alla chitarra dal maestro Massimo Currò, autore di una decina di CD. Caterina è certamente una delle più grandi interpreti genovesi, il cui repertorio comprende brani originali e famosi standard della grande tradizione jazzistica, sapientemente arrangiati. Infine, una gradita sorpresa per il pubblico che avrà partecipato all'evento sarà svelata durante la serata.



Gallery