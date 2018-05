Cus Genova: weekend di big match, sabato il basket e domenica il rugby

Appuntamento con la storia per il Cus Genova Rugby di Tosh Askew. Dopo una Serie A e una Poule Promozione da protagonista assoluta è giunto il momento delle semifinali che potrebbero regalare l'accesso all'Eccellenza agli Universitari. Una categoria che manca a Genova dalla stagione 1982/83.



Avversari saranno i rugbysti del Valsugana Padova, che nel secondo girone della Poule Promozione hanno conquistato il primo posto in volata. Si scrive "semifinali" ma si legge "finali" perché essendo due i posti in palio per la promozione grazie all'allargamento dell'Eccellenza è sufficiente vincere il doppio scontro per essere promossi. La successiva finale servirà solo per blasone, donando al vincitore il titolo di Campione di Italia di serie A.



È quindi necessario superare il non facile scoglio dei padovani per mettere piede in quell'Eccellenza che ad inizio stagione era lontana quanto la Luna ma i nostri ragazzi, sotto la guida di Tosh Askew e di Diego Galli, hanno compiuto la loro Mission Impossible. La gara d'andata è in programma domenica 6 maggio alle 15.30 allo Stadio Carlini, in cui dovrà suonare l'adunata generale: sugli spalti dovrà esserci tutta la Genova che ama il rugby e lo sport, per aiutare i quindici Biancorossi a riportare la nostra città nell'Empireo del rugby.

Importante agevolazione per i possessori di Cus Card. Per coloro i quali mostreranno la tessera il biglietto all'ingresso costerà 5 euro e ci sarà una consumazione omaggio alla Club House. Il Cus Genova Rugby ti aspetta, sarai della partita?

Nuova stagione stessa serie di finali Playoff di Serie C Silver per il Cus Genova Basket di Giovanni Pansolin. Gli Universitari sono infatti approdatti all'atto conclusivo di questo campionato, in cui affronteranno nuovamente la Tarros La Spezia di Andrea Padovan.

Dopo aver concluso la Regular Season al primo posto, con un'imbattibilità casalinga che persiste ormai da più di 1000 giorni, i Biancorossi si sono affacciati alla seconda fase, quella a gironi. Due sole sconfitte hanno permesso al Cus di mantenere il primo posto anche in questa fase, conquistando così il fattore campo nella gara-3 di semifinale e nella gara-7 di finale Playoff.

Se in semifinale gli Universitari si sono sbarazzati di Ospedaletti con un secco 2-0, in finale la serie sarà combattutissima. Vuoi perché gli spezzini hanno voglia di rivalsa rispetto alla sconfitta della passata stagione, vuoi perché si sono rinforzati grazie agli inserimenti di Garibotto, Peychinov, Bracci e Steffanini.

Così si è espresso coach Pansolin: «Sono molto curioso di vedere come andrà questa serie di finale perché si affrontano due squadre molto forti di questo campionato, molto attrezzate e che in passato hanno dimostrato di dar vita a partite sempre vibranti. Per questo mi aspetto di giocare una serie in palazzetti pieni. Sono sicuro che questo accadrà a Spezia e spero accada anche a Genova, città che potrebbe dimostrare così di avere fame di una pallacanestro di un certo livello e che abbia un numero di appassionati che venga a riempire le tribune del PalaCUS per godersi quelle che speriamo possa essere un buon spettacolo».

Appuntamento dunque sabato 5 maggio alle 18.45 al Palacus. In programma gara-1.