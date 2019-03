Sport, divertimento e aperitivo con il Torneo di Pallavolo del Cus Genova

Torna anche nel 2019 il Torneo Universitario di Pallavolo del CUS Genova per la seconda edizione.

Sabato 11 maggio andrà in scena una giornata di sport e divertimento al PalaCUS, in cui verranno allestiti ben tre campi per permettere a tutti gli studenti iscritti di sfidarsi, con tanto di aperitivo con focaccia e vino bianco offerti nel pomeriggio.

Lo scopo del torneo, essendo una giornata soprattutto dedicata al divertimento, sarà quello di far giocare più partite possibili ad ogni squadra, con un tabellone che verrà organizzato una volta che chiuderanno le iscrizioni. Un torneo di pallavolo 6 contro 6 con l'obbligo di avere sempre almeno una ragazza in campo.

La spesa per ogni squadra è di 60 euro e il termine per le iscrizioni è lunedì 6 maggio alle ore 17:30. Verranno accettate un massimo di 16 squadre. Saranno garantiti vari premi alle prime quattro squadre classificate.

Tutti i dettagli su premi e iscrizioni a questo link.