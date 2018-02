Giornate sulla neve con il Cus Genova

Quarta e quinta giornata sulla neve a Limone Piemonte con il Cus Genova a base di sci, snowboard, rifugi in quota e compagnia. Per partecipare è necessario essere possessori della Cuscard.

Per le giornate di febbraio il costo è di 35 euro per il costo più elevato dello skipass, che comprende trasferimento andata e ritorno in pullman granturisimo (partenza da Genova e tappa a Savona), skipass giornaliero, assicurazione Cusi e accompagnatore.

Link prenotazione: https://goo.gl/forms/67bckzu71SWtGIKt1

Richiesta CusCard: https://goo.gl/forms/IWPE6Cb1EW0kHEpA3

La conferma della partecipazione avverrà al momento del pagamento della quota, da versare entro:

- venerdì 9 alle ore 17, per la data del 13 febbraio

- lunedì 26 alle ore 12, per la data del 28 febbraio

presso la segreteria del Cus Genova in via Monte Zovetto 21A (orari 9-12.30 e 14.30-17.30 dal lunedì al venerdì, 9.30-12.30 sabato mattina).

Programma: partenza indicativa ore 6.30 da piazza della Vittoria, eventuale tappa a Savona in caso di adesioni. Ritorno ore 19.30.

Chi non fosse in possesso della Cuscard potrà richiederla gratuitamente se studente universitario presso la sede del Cus Genova. Chi non lo fosse potrà acquistare la Card – grazie a cui sarà attivata anche la copertura assicurativa - corrispondendo la quota associativa di 10 euro da pagare solo per la prima volta.

La partenza verrà confermata qualche giorno prima della data prevista. Potrebbe essere annullata, qualora non si raggiungesse il numero minimo di 40 partecipanti, o per problemi meteorologici. In quel caso la quota verrà restituita integralmente.