Aperivela con il Cus Genova

Quattro ore di estate, di sole e di mare in barca a vela per godersi un po' di relax e per apprendere le basi della vela. Sono questi gli ingredienti degli aperivela, organizzati dal Cus Genova per gruppi da un minimo di 2 e un massimo di 5 persone.

Queste le prime 10 date:

venerdì 22 e 29 marzo

lunedì 1, 8, 15 e 29 aprile

mercoledì 10 e 17 aprile

venerdì 5 e 26 aprile.

Costi

Universitari 30€ e prevede l'assicurazione, l'uscita di 4 ore in barca con lo skipper e l'aperitivo. Esterni 30€ più 10€ per sottoscrivere la Cuscard.

Link prenotazione https://goo.gl/forms/MBcomE57JrUeW8Lc2

Link richiesta CusCard http://www.cusgenova.it/Registrazione

Programma uscita

- ore 15 ritrovo presso Acquario di Genova

- 15.15 – 18.30 uscita in mare con apprendimento tecniche di vela

- 19 rientro in porto e aperitivo offerto al tramonto.

In caso di brutto tempo lo skipper si accorderà con i partecipanti per recuperare l'uscita. Maggiori info whatsApp 340.6465328.