La “cura” delle immagini: comunicare attraverso i generi fotografici

VisionQuesT 4rosso in collaborazione con il Museo Diocesano di Genova propone un workshop/incontro fotografico condotto da Carla Iacono, autrice delle potenti immagini esposte l’anno scorso al Museo nella mostra “Re-velation”. La proposta è aperta a tutti e destinata in particolare a chi intende approfondire il tema della comunicazione e della narrazione attraverso le immagini, focalizzando su ritratto e paesaggio. Il workshop di Carla Iacono affronta il tema della comunicazione e della narrazione attraverso i generi fotografici, proponendo un percorso sistemico, dall’analisi dell’idea alla realizzazione, tramite un progetto esecutivo che tenga in considerazione le fonti di ispirazione di una o più serie di immagini (il museo/lo spazio espositivo e la sua eventuale collezione permanente di dipinti), l’efficacia di rappresentazione dell’idea e la relazione con l’ambiente in cui il progetto verrà presentato.

Dopo una prima parte in cui verranno passati in rassegna i principali ruoli e linguaggi della fotografia verrà suggerito un percorso creativo, analizzandone le tappe principali e le linee guida, partendo dall’esperienza personale dell’autrice e dall’analisi di due progetti:

La serie di ritratti Re-velation, ospitata nel 2017 dal Museo Diocesano di Genova in un contesto espositivo che ha privilegiato il dialogo con le opere presenti in permanenza e dal quale è partita per un tour, ancora in corso, in altri Musei Italiani (ad oggi il Museo Diocesano Tridentino, il Museo del Duomo di Fidenza, i Musei Diocesani di Caltanissetta e di Catania).

Le serie di paesaggi Melancholia, dove l’artista affronta l’uso del paesaggio come espressione di stati d’animo e metafora di esperienze umane, ed accosta alla fotografia altri media espressivi quali collage ed installazione.

Il workshop/incontro e’ aperto a tutti e sarà proposto a numero chiuso, per un massimo di 20 partecipanti.

Non è richiesta alcuna specializzazione di tecnica fotografica e quindi non è previsto training pratico dei partecipanti con utilizzo della macchina fotografica o di strumenti per post-produzione.

Informazioni

Quando: sabato 30 e domenica 31 marzo, 2019 :

Sabato 30 marzo nel tardo pomeriggio alle ore 18.00: e’ inteso come incontro, presentazione e visita alla mostra Melancholia presso la VisionQuesT 4rosso contemporary photography

domenica 31 marzo ore 09.00 – 18.00 workshop presso il museo Diocesano di Genova

Numero massimo di partecipanti: 20

Come partecipare: prenotazione obbligatoria ai numeri 010 2464203 – 335 6195394 – 010 2475127 oppure attraverso email a info@visionquest.it entro e non oltre il 20 marzo 2019

Sedi: L’Incontro di sabato tardo pomeriggio 30 marzo si terrà presso la VisionQuesT 4rosso (Piazza Invrea 4r. Tel. 010 2464203

Il workshop di domenica 31 marzo si terrà presso il Museo Diocesano di Genova (Via Tommaso Reggio 20r/dietro la Cattedrale di San Lorenzo). Tel. 010 2475127, info@museodiocesanogenova.it www.museodiocesanogenova.it

Costo: € 120 (l’importo comprende l’ingresso e visita guidata al Museo Diocesano di Genova e il light lunch della domenica)

Si comunica che il Workshop/Incontro avrà luogo solamente a raggiungimento numero minimo di partecipanti (15 persone)

