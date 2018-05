Prevenzione cardiovascolare: a De Ferrari visite gratuite al cuore

Fa tappa anche a Genova il “Trucl Tour Banca del Cuore 2018”, il progetto nazionale prevenzione cardiovascolare promosso dalla Fondazione per il Mio Cuore - Hic Onlus dell’Associazione nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri che offre screening e controlli gratuiti per tre giorni.

Da martedì 22 a giovedì 24 maggio, infatti, in piazza De Ferrari resterà parcheggiato un caravan che, dalle 9 alle 19, darà la possibilità a chiunque lo desideri di sottoporsi a uno screening cardiologico gratuito che comprende un esame elettrocardiografico, uno screening metabolico effettuato attraverso il prelievo di una goccia di sangue, la stampa del profilo glucidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare e il rilascio di materiale informativo e di un card.

La “Bancomheart personale”, in particolare, è una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie praticate e a tutti gli esami eseguiti. Tutti i dati verranno custoditi in una “cassaforte” virtuale protetta da password che consente di connettersi dall’Italia e dall’estero alla “Banca del Cuore” per vedere o scaricare i propri dati clinici.

“Siamo stati da subito entusiasti di questa iniziativa, il Truck Tour Banca del Cuore è un’importante operazione di cultura preventiva, che permette di porre l’attenzione dei cittadini sulla prevenzione cardiovascolare, spesso dimenticata in modo superfluo - ha spiegato la dottoressa Annamaria Municinò, presidente Anmco Liguria - Lo è ancora di più per una regione come la nostra dove sono presenti, per motivi diversi, tante persone provenienti da molti luoghi anche lontani e che in molti casi sono ignari delle condizioni di salute del proprio cuore».

«Secondo uno studio dell’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare condotto con l’Istituto Superiore di Sanità, le malattie cardiache e l’ipertensione arteriosa, nella fascia di età tra 35 e 75 anni, colpiscono in Italia il 51% degli uomini e il 37% delle donne - ha proseguito il professor Michele Gulizia, direttore di Struttura Complessa di Cardiologia pspedale “Garibaldi-Nesima” di Catania e presidente della Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, nonché ideatore del Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore - Se poi si va a prendere in esame i dati del recente censimento Istat sulla mortalità per malattie cardiovascolari, rileviamo che queste rappresentano circa il 44 % di tutte le morti, con un tasso medio di 148 morti per 100.000 abitanti».