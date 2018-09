Wiki Loves Monuments, 45 soggetti da fotografare per il concorso 2018

Per via dei tragici fatti di ponte Morandi quest'anno non ci sarà la consueta presentazione istituzionale di Wiki Loves Monuments 2018; tuttavia Open Genova, in accordo con Associazione Sintesi con cui dall'anno scorso è iniziata una proficua collaborazione, ha scelto di non sospendere la propria attività nell'ambito del concorso, sostenendo e supportando la partecipazione di Genova a questo evento internazionale.

Come ogni anno, fino al 30 settembre, sarà possibile fotografare liberamente in alta risoluzione tutti i monumenti contenuti nella determina dirigenziale approvata anche quest'anno dal Comune di Genova e inseriti all'interno del portale del concorso.

Tra le attività di Wiki Loves Monuments Genova 2018 organizzate da Open Genova e Associazione Sintesi ci saranno le consuete Wiki gite ai monumenti cittadini e, novità di quest'anno, una mostra fotografica che si terrà presso i locali della biblioteca Berio. L'esposizione fotografica permetterà di ammirare le foto vincitrici del concorso nazionale 2017 e una selezione delle più belle e significative immagini genovesi scattate a partire dal 2014.

Chi desidera maggiori informazioni su come partecipare al concorso oppure su come organizzare wikigite in autonomia può contattare Silvia Barbero, referente di WLM per Open Genova (wlm@opengenova.org). Per informazioni sulla mostra fare riferimento a Ilaria Molinelli, vice presidente di Open Genova (ilaria.molinelli@opengenova.org). Tutte le altre informazioni verranno rese pubbliche sul sito opengenova.org.

Elenco dei beni storico-artistici di cui sono autorizzate le fotografie