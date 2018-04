Voltri, i "cani detective" a scuola con l'esperto spagnolo

Un weekend all’insegna dei “cani detective” sulle alture di Voltri, nel ponente genovese: ospite d’onore del seminario organizzato dal Mare e Monti Team Cinofilo è stato il conduttore cinofilo della polizia di Madrid, Cristobal Garcia Gomez, capo della Mantrailing Madrid Association.

I partecipanti al seminario hanno scoperto qualcosa in più sull'odorologia forense, la tecnica usata dalle unità cinofile delle forze dell’ordine per trovare tracce, indizi e impronte olfattive, e nel corso della due giorni è stato approfondito il concetto di “mantrailing”, una disciplina impiegata sia nella ricerca di persone scomparse sia in ambito giudiziario. Inevitabilmente, i veri protagonisti dell’iniziativa si sono rivelati i cani: «Oltre ai segugi e cani specializzati nel seguire piste di sangue impieghiamo pastori tedeschi, pastori belga Malinois e labrador - spiega Ivan Schmidt, direttore del Mare & Monti Team Cinofilo - Grazie all’addestramento siamo riusciti a ottenere risultati analoghi a quelli ottenuti dai nostri Bloodhound».

I Bloodhound, o “cani di Sant’Alberto”, sono cani di origine belga che grazie al loro eccezionale fiuto (si stima abbiano sino a 220milioni di recettori olfattivi) sono diventati famosi in tutto il mondo come i segugi per antonomasia: «Anche in America la situazione sta cambiando - prosegue Schmidt - dopo anni in cui i Bloodhound erano gli unici cani ammessi dai tribunali, oggi, dopo le ripetute richieste da parte della Polizia, anche i Malinois stanno diventando una delle razza più diffuse tra le forze dell’ordine».

L’intervento di Cristobal Garcia Gomez è servito proprio ad affinare la tecnica dei partecipanti al seminario, complice l’illustrazione del “Metodo Madrid”, utilizzato dalle forze dell’ordine e di protezione civile spagnole per consentire ai cani di lavorare con maggiore precisione nella ricerca e nell’inseguimento di tracce olfattive.