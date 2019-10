Comicità, danze sfrenate, serate a tema e un mese dedicato al jazz: la nuova stagione di Villa Pagoda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Genova – Un mese intero dedicato al jazz, aperitivi “swing”, musica dal vivo e un nuovo format che porta undici comici a mettersi alla prova tra cabaret e cucina. Prende il via venerdì 25 ottobre la stagione 2019/2020 di eventi di Villa Pagoda (via Capolungo 15, Genova Nervi), residenza ottocentesca che si apre sempre più alla città con concerti, spettacoli di cabaret, show, esibizioni di danza, aperitivi e cene studiate ad hoc. Ad alzare il sipario sulla stagione 2019/2020 di Villa Pagoda un format nuovo ed esilarante, con undici comici pronti a mettersi alla prova sia con nuovi sketch, sia con i piatti della tradizione genovese e delle ultime tendenze culinarie.

«Venerdì 25 ottobre inauguriamo “Kitchen&Comedy Lab” - racconta Christian Sangermano, direttore artistico di Villa Pagoda – una serie di show che, fino ad aprile, porta Andrea Di Marco, Enzo Paci, Enrique Balbontin, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Fabrizio Casalino, Alessandro Bianchi, Daniele Raco, Simonetta Guarino, Andrea Carlini e Gabry Gabra a provare per la prima volta tre nuovi sketch e, contemporaneamente, sfidare scanzonatamente in cucina lo chef Giuseppe Gentile». A valutare le “performance” dello chef e dei comici è il pubblico, con una votazione finale. Ad alzare il sipario su “Kitchen&Comedy Lab” il 25 ottobre è Enzo Paci, che ritorna nelle sale del Ristorante Paganini il 7 febbraio. Seguono Enrique Balbontin (6 dicembre), i Soggetti Smarriti Andrea Possa e Marco Rinaldi (20 dicembre), Fabrizio Casalino e Alessandro Bianchi (21 febbraio), Daniele Raco e Simonetta Guarino (6 marzo), Gabry Gabra e Andrea Carlini (20 marzo) e Andrea Di Marco (3 aprile). Oltre a “Kitchen&Comedy Lab”, swing, esibizioni di danza, aperitivi, cene e show, il calendario di eventi comprende “November Jazz”, un intero mese dedicato al jazz d’autore, con musicisti di calibro internazionale a esibirsi tra le sale suggestiva di una villa ottocentesca dai tratti tipicamente orientale. Sono Nando De Luca e Ramona Weiss a inaugurare, venerdì 8 novembre, il “November Jazz” di Villa Pagoda che prosegue nei tre venerdì successivi con Dado Moroni (15 novembre), Barry Finnerty Quartet (22 novembre) e il Milano Dixie Quartet (29 novembre). «Abbiamo lavorato mesi – svela Christian Sangermano – per poter portare jazzisti di questo valore a Villa Pagoda. Con “November Jazz” intendiamo regalare alla città e agli appassionati una rassegna curata e di qualità, ed è un’emozione farlo con musicisti del calibro di Dado Moroni, Barry Finnerty e Nando De Luca».

IL CALENDARIO 2019/2020 DI VILLA PAGODA

Giovedì 10 ottobre: “PAGANINI Paganini” Per il Paganini Festival di quest’anno, la violinista Valeria Saturnino e il chitarrista Fabio De Lorenzo suonano le note del leggendario musicista genovese. Per la serata, il ristorante Paganini prepara un menù con i piatti preferiti di Niccolò Paganini come i ravioli tradizionali genovesi o lo “stuffou”. Giovedì 17 ottobre: serata funghi porcini Una serata dedicata a uno dei funghi più nobili, con un menù dedicato e affiancato a una degustazione di vini piemontesi. Venerdì 25 ottobre: Kitchen&Comedy Lab con Enzo Paci Enzo Paci prova per la prima volta tre nuovi sketch e, contemporaneamente, sfida scanzonatamente in cucina lo chef Giuseppe Gentile. A valutare le “performance” dello chef e del comico genovese è il pubblico, con una votazione finale. Entrata a 45€ con tre portate e vini inclusi. Giovedì 31 ottobre: Halloween swing night Una cena da incubo nel salone del Ristorante Paganini addobbato ad hoc per la serata. Previste anche animazioni per bambini. Cena con serata a 45€ comprensiva di animazione. Venerdì 8 novembre: November Jazz – Nando De Luca e Ramona Weiss Un intero mese dedicato al jazz d’autore, con musicisti di calibro internazionale a esibirsi tra le sale suggestiva di una villa ottocentesca dai tratti tipicamente orientale. Nando De Luca e Ramona Weiss inaugurano la rassegna “November Jazz” di Villa Pagoda. Venerdì 15 novembre: November Jazz – Dado Moroni Un intero mese dedicato al jazz d’autore, con musicisti di calibro internazionale a esibirsi tra le sale suggestiva di una villa ottocentesca dai tratti tipicamente orientale. La rassegna “November Jazz” di Villa Pagoda prosegue con Dado Moroni. Venerdì 22 novembre: November Jazz – Barry Finnerty Quartet Un intero mese dedicato al jazz d’autore, con musicisti di calibro internazionale a esibirsi tra le sale suggestiva di una villa ottocentesca dai tratti tipicamente orientale. La rassegna “November Jazz” di Villa Pagoda prosegue con il Barry Finnerty Quartet. Venerdì 29 novembre: November Jazz – Milano Dixie Quartet Un intero mese dedicato al jazz d’autore, con musicisti di calibro internazionale a esibirsi tra le sale suggestiva di una villa ottocentesca dai tratti tipicamente orientale. La rassegna “November Jazz” di Villa Pagoda prosegue con il Milano Dixie Quartet. Venerdì 6 dicembre: Kitchen&Comedy Lab con Enrique Balbontin Enrique Balbontin prova per la prima volta tre nuovi sketch e, contemporaneamente, sfida scanzonatamente in cucina lo chef Giuseppe Gentile. A valutare le “performance” dello chef e del comico genovese è il pubblico, con una votazione finale. Entrata a 45€ con tre portate e vini inclusi. Venerdì 20 dicembre: Kitchen&Comedy Lab con i Soggetti Smarriti Andrea Possa e Marco Rinaldi provano per la prima volta tre nuovi sketch e, contemporaneamente, sfidano scanzonatamente in cucina lo chef Giuseppe Gentile. A valutare le “performance” dello chef e dei comici è il pubblico, con una votazione finale. Entrata a 45€ con tre portate e vini inclusi. Martedì 31 dicembre – Capodanno Una serata di gala con un menù d’eccezione studiato per l’occasione. Prevista anche musica dal vivo e animazione per bambini (a 25€). Il costo per la cena è di 95€ con vini inclusi. Venerdì 7 febbraio: Kitchen&Comedy Lab con Enzo Paci Enzo Paci prova per la prima volta tre nuovi sketch e, contemporaneamente, sfida scanzonatamente in cucina lo chef Giuseppe Gentile. A valutare le “performance” dello chef e del comico genovese è il pubblico, con una votazione finale. Entrata a 45€ con tre portate e vini inclusi. Venerdì 14 febbraio – San Valentino Una serata romantica tra sapori e musica, con il violino di Valeria Saturnino a intrattenere le coppie. Il prezzo è di 50€ vini inclusi. Venerdì 21 febbraio: Kitchen&Comedy Lab con Fabrizio Casalino e Alessandro Bianchi Fabrizio Casalino e Alessandro Bianchi provano per la prima volta tre nuovi sketch e, contemporaneamente, sfidano scanzonatamente in cucina lo chef Giuseppe Gentile. A valutare le “performance” dello chef e dei comici è il pubblico, con una votazione finale. Entrata a 45€ con tre portate e vini inclusi. Venerdì 28 febbraio – Aperitivo con gli Zenaswingers Una serata di danze sfrenate insieme al collettivo Zenaswingers. Aperitivo a 20€ con consumazione e musica dal vivo. Venerdì 6 marzo: Kitchen&Comedy Lab con Simonetta Guarino e Daniele Raco Simonetta Guarino e Daniele RAco provano per la prima volta tre nuovi sketch e, contemporaneamente, sfidano scanzonatamente in cucina lo chef Giuseppe Gentile. A valutare le “performance” dello chef e dei comici è il pubblico, con una votazione finale. Entrata a 45€ con tre portate e vini inclusi. Venerdì 20 marzo: Kitchen&Comedy Lab con Andrea Carlini e Gabry Gabra Andrea Carlini e Daniele Ronchetti (Gabry Gabra) provano per la prima volta tre nuovi sketch e, contemporaneamente, sfidano scanzonatamente in cucina lo chef Giuseppe Gentile. A valutare le “performance” dello chef e dei comici è il pubblico, con una votazione finale. Entrata a 45€ con tre portate e vini inclusi. Venerdì 27 marzo e sabato 28 marzo – Tango, food & wine Una due giorni di tango e gusto, con aperitivi e iniziative dedicate. Venerdì 3 aprile: Kitchen&Comedy Lab con Andrea Di Marco Andrea Di Marco prova per la prima volta tre nuovi sketch e, contemporaneamente, sfida scanzonatamente in cucina lo chef Giuseppe Gentile. A valutare le “performance” dello chef e del comico genovese è il pubblico, con una votazione finale. Entrata a 45€ con tre portate e vini inclusi. Domenica 12 aprile – Pasqua Pranzo di Pasqua con menù dedicato a 50€ vini inclusi. Lunedì 13 aprile – Pasquetta Pranzo di Pasquetta con grigliata di pesce. Venerdì 17 aprile – Aperitivo con gli Zenaswingers Una serata di danze sfrenate insieme al collettivo Zenaswingers. Aperitivo a 20€ con consumazione e musica dal vivo. Sabato 25 aprile – Grigliata e musica folk A Villa Pagoda si festeggia il 25 aprile con note folk e grigliata di carne. Venerdì 1° maggio – Pranzo con gli Zenaswingers Danze sfrenate, musica dal vivo e un menù dedicato a 45€ vini inclusi.

