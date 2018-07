Festa a Santa Margherita Ligure per la presentazione di "Murder Mystery" | Video

Per Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, il fatto che sia stata scelta proprio la località ligure è il «riconoscimento della bellezza e dell'ospitalità di questo golfo, una grande opportunità per le imprese di questo territorio, non solamente quelle turistiche ma anche quelle legate alla logistica, all'audiovisivo e tutti coloro che lavoreranno per una produzione di straordinaria importanza e dimensione».

Per Ilaria Cavo, assessore regionale alla Cultura, «è un grande passo avanti, al di là della trama del film, il fatto di aver portato qui una produzione così consistente è molto positivo soprattutto nel mondo del cinema in cui il passaparola è tutto. È una base di partenza che ci permette di pensare in grande».

«Nei giorni scorsi ho visto una grande organizzazione e ho pensato che avremmo potuto essere tranquilli, che qui saremmo riusciti a lavorare molto bene. Abbiamo ricevuto un grande aiuto dalle amministrazioni comunale e regionale e da tutta la popolazione. Grazie al passaparola questo evento farà benissimo alla Liguria» dice il produttore Enzo Sisti.

«C'è stata e c'è la massima sinergia da parte di tutti gli operatori pubblici e privati coinvolti, è un esempio di come si può fare bene il gioco di squadra» conclude Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure.