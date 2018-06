'Lanterna', il video di Drone Genova per gli 890 anni del faro

La Lanterna di Genova come non si è mai vista prima, raffigurata in tutto il suo fascino e in tutte le sue mille sfaccettature grazie alla prospettiva inconfondibile del drone. In occasione degli 890 anni della Lanterna, faro e monumento simbolo di Genova dal 1128, il 24 giugno 2018 Drone Genova presenta in anteprima assoluta il video “Lanterna”, un omaggio alla città proprio nel giorno della celebrazione del santo patrono San Giovanni Battista. Il video, pubblicato sulla pagina Facebook e i canali YouTube e Vimeo di Drone Genova, è il prodotto finale di mesi di riprese e fotografie aeree catturate esclusivamente dall’occhio del drone per questo scopo. “Lanterna” racconta tutta la bellezza e la maestosità del faro genovese da prospettive mai viste, grazie al montaggio di riprese aeree, da terra, da dentro il faro, time-lapse e riprese diurne e notturne. Un minuto e mezzo di immagini mozzafiato e inquadrature uniche realizzate dal fotografo genovese Bruno Ravera, qui nella doppia veste di regista e pilota di drone per l'operatore di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto Drone Genova. «La scelta del mese, del giorno e dell'ora precisa in cui riprendere i vari soggetti ha consentito non solo di ottenere le difficili autorizzazioni ma soprattutto di avere luci, ombre, cielo e aria desiderati per riprendere al meglio questo splendido monumento della città di Genova – spiega Ravera – I 100 secondi di questo video sono il risultato di 6 mesi di duro lavoro e di iter permessistici e autorizzativi. Le riprese finali nascono da un'accurata pianificazione non solo dal punto di vista burocratico ma anche tecnico e creativo, grazie all'esperienza che il team di Drone Genova ha maturato in questi 5 anni di attività, prima da pioniere e oggi da leader del settore». Drone Genova Drone Genova è uno dei primi operatori in Italia abilitati da Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile all'uso professionale di droni, anche in aree urbane (i cosiddetti scenari critici). Da diversi anni fornisce servizi professionali di produzione foto, video e fotogrammetria con riprese aeree tramite droni e integrazioni con troupe a terra. Dal 2013 raccoglie immagini aeree di tutta la Liguria, in un archivio che conta migliaia di fotografie e decine di ore di video in full HD e 4K; da questi materiali, negli anni sono nati i progetti editoriali “Genova dei Forti” e “Spiagge di Liguria” della collana “Liguria a volo di drone” (ed. Sagep), che racchiude alcuni preziosi patrimoni culturali e paesaggistici della nostra regione. Il team di Drone Genova è formato da professionisti addestrati e abilitati nelle sedi competenti e con esperienza ventennale in volo, fotografia, fotogrammetria, documentari, grafica pubblicitaria, architettura, siti internet e marketing. I droni utilizzati sono equipaggiati per riprese Full HD e 4K, con fotocamere professionali e con sistema di visualizzazione in diretta a terra, per ottenere le immagini desiderate con tempi brevi e costi su misura, e la flotta è in continua evoluzione ed ampliamento. L’autore Bruno Ravera è nato a Genova nel 1974. Da sempre pioniere nell’applicazione delle nuove tecnologie, nel 1996 inizia a dedicarsi professionalmente al mondo dei siti internet, al quale presto affianca come mezzo creativo la fotografia digitale, anch’essa agli albori. Autore di varie pubblicazioni e vincitore di diversi premi, ha esposto le proprie opere in numerose mostre. Nel 2013, come naturale evoluzione della passione per le immagini, l’informatica ed un brevetto aeronautico, sperimenta l’uso dei droni fino a diventare, nel 2014 con Drone Genova, uno dei primi 80 piloti riconosciuti d’Italia (oggi oltre 4000) e a fondare nel 2015 il network DroneItalia.net, grazie al quale fornisce servizi aerei in tutta Italia. Sempre in costante evoluzione personale e professionale, dal 2016 ha inserito nel portfolio dei servizi la fotogrammetria aerea e nel 2017 le immagini ottenute da decine o centinaia di fotografie, per arrivare al 2018 con un'esperienza, portfolio ed archivio di video e fotografie aeree senza eguali. Si ringraziano per permessi, autorizzazioni e collaborazione per le riprese con droni: ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) ENAV (Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo) Comune di Genova Direzione Marittima Capitaneria di Porto Genova Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Marina Militare Italiana MARIFARI La Spezia Associazione Amici della Lanterna Fondazione Mario e Giorgio Labò Mu.MA (Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni) Per la produzione del video: Ground crew & editing: Rubik 3 Video Production Testi inglesi: Andrea Richardt Testi italiani: Andrea De Caro.