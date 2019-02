Il tour 2019 di Vasco salpa da Genova a bordo di una nave

Amato oppure odiato, Vasco Rossi non lascia mai indifferenti. Anche questa volta la sua ultima trovata non è certo banale, anzi. Per dirla con Vasco, «osiamo là dove le grandi produzioni internazionali non vanno».

Spieghiamo. Vasco non stop live 2019 è il nome del nuovo tour del rocker. La sfida è quella di organizzare il più grande concerto mai visto in Sardegna, in programma a Cagliari il 18 e 19 giugno. Genova sarà il porto di partenza da cui salperanno le navi con a bordo tutta la strumentazione, necessaria per le due date.

«Si preparano le navi per la Sardegna. Sbarcheremo con una produzione gigantesca quella studiata per gli stadi». L'annuncio di Vasco sui social network. Nella foto qui sotto le grafiche che dovrebbero coprire lo scafo della nave.

Le due date in Sardegna chiuderanno il tour 2019 di Vasco. Si parte da Lignano Sabbiadoro lunedì 27 maggio, poi lo stadio di San Siro a Milano l'1, il 2, il 6 e 7, l'11 e il 12 giugno. I biglietti sono già disponibili. Fra i fan cresce già l'attesa per scoprire quale sarà la scaletta dei concerti.

