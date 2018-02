La curiosità: cosa vuol dire quando c'è «de tutto comme a Zena»?

Quando in un determinato luogo si trova veramente di tutto, tra varietà e abbondanza, c'è un vecchio modo di dire genovese che descrive in maniera semplice ed efficace la situazione: «de tutto comme a Zena». In italiano, di tutto come a Genova.

Ma perché? Questo paragone risale probabilmente a quando Genova era capitale dell'omonima Repubblica: una vera potenza in tutti i sensi, dall'economia al commercio, per non parlare della flotta. E dunque sì, si trovava veramente un po' di tutto.

Alla stessa maniera, quando si deve commentare un posto in cui c'è particolare abbondanza e in cui non manca proprio niente, si dice anche che c'è «de tutto comme into giardin de Principe».