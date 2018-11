Il Teatro della Tosse cerca attrici per un ruolo da protagonista: come partecipare

Il Teatro della Tosse cerca giovani attrici, e lo fa per un progetto non soltanto innovativo, ma anche internazionale: il 5 e il 6 febbraio nel teatro del centro storico debutterà in prima nazionale lo spettacolo “Se mia madre mi facesse a pezzi, nessuno mi verrebbe a cercare”, tratto dal romanzo canadese “Et au pire, on se mariera” di Sophie Bienvenu, e la produzione è alla ricerca di una ragazza tra i 16 e i 20 anni che dovrà interpretare il ruolo della protagonista.

Le selezioni si terranno sabato 10 e domenica 11 novembre negli spazi del Teatro della Tosse attraverso un laboratorio: diretto da Elena Dragonetti, lo spettacolo è sviluppato in collaborazione con Narramondo Teatro e con il sostegno del Conseil des arts du Canada, dell'Ambasciata del Canada a Roma, dell'Università di Genova e del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne.

La giovane attrice prescelta dovrà interpretare Aïcha, adolescente tanto sensibile quanto passionale e bisognosa di amore e attenzione costanti, cresciuta in una delle periferie più disagiate di Montreal: «A questa età, si ha la pelle viva - scrive l’autrice - O meglio, non si ha pelle».

Al laboratorio di selezione possono partecipare ragazze di età compresa tra i 16 e i 20 anni, che possono inviare una mail a proposte.progetti@teatrodellatosse.it specificando nell’oggetto “Per selezione SE MIA MADRE”. Le giornate del 10 e 11 saranno interamente dedicate al lavoro con le allieve, quindi le partecipanti dovranno essere disponibili negli orari indicati. Tutte le richieste devono essere inviate entro giovedì 8 novembre.