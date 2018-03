Fusione Archivolto-Stabile, arriva il riconoscimento come Teatro Nazionale

Dopo mesi di lavoro e sforzi, il ministero dei Beni Culturali ha comunicato oggi che Genova avrà il suo Teatro Nazionale. Il progetto è stato costruito grazie alla partnership tra Teatro Stabile e Teatro Archivolto che hanno creduto in una visione comune orientata alla creazione di un Teatro unico che avrà quindi 4 sale (Duse, Corte, Modena e Sala Mercato) per un totale di 2.400 posti.

«Esprimo tutta la mia soddisfazione, abbiamo centrato un risultato importante per la città - spiega il sindaco Marco Bucci -. La cultura è uno di pilastri sui quali incardinare il rilancio di Genova. Avere un nuovo Teatro Nazionale è motivo di orgoglio e nello stesso tempo un'opportunità in più per valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale».

«Le Politiche Culturali, se in grado di rinnovarsi nei processi e nei contenuti, possono generare processi straordinari - commenta l'assessore alla Cultura Elisa Serafini -. Siamo sicuri che il caso del Teatro Nazionale di Genova diventerà un modello di ispirazione per molte realtà culturali in Italia. Siamo orgogliosi di poter vantare il nuovo Teatro Nazionale di Genova».