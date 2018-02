Nasce il Teatro di Genova dalla fusione fra Archivolto e Stabile

Dalla fusione fra il Teatro Stabile di Genova e il Teatro dell'Archivolto è nato il Teatro di Genova, diretto da Angelo Pastore. L'intento è quello di ottenere il riconoscimento di Teatro Nazionale. La stagione 2017/2018 è già nata sotto la gestione congiunta, riscontrando finora un notevole aumento degli spettatori in sala.

Elisa Serafini, assessore comunale, ha commentato così la nascita del nuovo teatro. «Riduzione dei costi fissi, mantenimento dei posti di lavoro, incremento delle attività, della sostenibilità e del prestigio dell'ente. Questi gli obiettivi indicati a sostegno della nascita del nuovo Teatro di Genova. Un'opportunità per la città che può trasformarsi in una "best practice" da replicare nella gestione delle politiche culturali».

Le ha fatto eco la sua omologa in Regione, Ilaria Cavo. «È nato il Teatro di Genova dall'accorpamento tra teatro dell'Archivolto e teatro Stabile. Un nuovo soggetto che ambisce a diventare teatro nazionale. Un progetto in cui ho creduto come operazione non di salvataggio di un teatro (l'Archivolto) in difficoltà ma come di rilancio del nostro teatro. Per due anni abbiamo lavorato, dietro le quinte, per trovare le soluzioni giuridiche ed economiche che portassero a questo passaggio. Non abbiamo perso un posto di lavoro e abbiamo permesso al quartiere di Sampierdarena di continuare ad avere, al Teatro Modena, un importante presidio culturale».