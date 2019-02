"Il Milione" di Marco Polo nacque a Palazzo San Giorgio

È uno dei simboli della città, spicca maestoso in zona Caricamento, e non si può non vedere ogni volta che, con l'auto, si prende la Sopraelevata: stiamo parlando di Palazzo San Giorgio.

Ma qual è la sua storia? Il palazzo venne costruito nel 1260 dall'architetto frate Oliverio, per essere il Palazzo del Capitano del Popolo e poi la sede della dogana. Era anche adibito a carcere, e proprio lì, nel 1298, dopo la vittoria di Curzola, venne rinchiuso niente meno che Marco Polo, uno dei tanti prigionieri veneti. Fu a Palazzo San Giorgio che Marco Polo - secondo molti storici - dettò i suoi viaggi a Rustichello da Pisa, suo compagno di prigionia: e dunque a Genova nacque "Il Milione".

Nel '400, il palazzo divenne sede del Banco San Giorgo, ovvero della "Casa delle Compere di San Giorgio", divenuta poi "Società delle compere e dei banchi di SanG Giorgio". L'istituzione era famosissima, basti pensare che anche Machiavelli la citò nei suoi lavori, definendola «uno Stato nello Stato».

Quando il Banco cessò la sua funzione, il palazzo tornò ad essere sede della dogana, come raccontano Stefano Roffo ed Elena Donato in "Guida insolita ai misteri di Genova". Ancora oggi, il palazzo è sede dell'Autorità Portuale.

I più attenti però avranno notato che la facciata del palazzo non è medievale, ma risale a un'epoca decisamente più recente: la più antica e originale, infatti, è la parte che sta dietro alla facciata, quella a monte per intenderci, restaurata poi nei primi anni del '900. La parte più verso il mare invece risale al '500, e la sua decorazione affrescata è stata rifatta nel 1990.

Con il tempo, Palazzo San Giorgio divenne famoso a livello internazionale: basti pensare che è stato raffigurato anche in uno dei film di animazione giapponesi del famoso ladro Lupin III.