Storia della Festa della Focaccia di Recco: un successo dal 1955 a oggi

Ogni anno aspettiamo tutti con impazienza la Festa della Focaccia di Recco, che quest'anno durerà ben tre giorni. Ma quali sono le origini di questa attesa manifestazione?

La prima edizione risale al 1955. L’andamento della Festa nel corso del tempo ha vissuto successi altalenanti e molti cambiamenti da parte di organizzazioni che si sono succedute nel promuoverla sino a giungere al 2007, anno in cui il Consorzio si è assunto l’onere e l’onore, di organizzare e coordinare la manifestazione.

La “missione” della Festa venne totalmente modificata, portando l’evento ad essere itinerante, coinvolgendo buona parte della città grazie a 7 differenti punti di distribuzione (dall’unico proposto in precedenza), arricchendolo con la preparazione del prodotto “di fronte al pubblico” e completandola con iniziative d’intrattenimento dedicate al vasto pubblico (spettacoli musicali e balli, area bimbi, mercatini dell’antiquariato e dell’hobbistica, raduno moto, chess & cheese (scacchi), trenino turistico, free bus parking (nel 2017 gli autobus turistici furono oltre 70) avviando anche strette collaborazioni con le più importanti associazioni commerciali e culturali cittadine.

La crescita della “Festa” è stata continua ed affrontata in maniera sistematica, creando eventi collaterali quali le gare di velocità (Scianke e No Limits Challenge) di forte impatto mediatico con una partecipazione attiva di pubblico andato al di là delle aspettative. Un meticoloso lavoro che ha aumentato in modo verticale le presenze del pubblico sino a vedere negli ultimi anni una stima di oltre 25mila persone con tutti i comparti commerciali della città coinvolti nello svolgimento della Festa.

La Festa della Focaccia di Recco, l’evento ligure che negli ultimi anni ha visto la maggior crescita d’interesse sia da parte del vasto pubblico di appassionati del gusto che dai media nazionali più importanti, quest’anno ha visto due grandi riconoscimenti: grazie al preziosissimo supporto della Regione Liguria che ne ha trasmesso la segnalazione, la Festa della Focaccia di Recco è stata inserita tra le manifestazioni ufficiali dell’evento di portata internazionale “2018 Anno del Cibo Italiano” promossa dal Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo (MIBACT) con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF). Inoltre la Festa della Focaccia di Recco ha ottenuto anche il Patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole.