Il lungo viaggio della parola genovese "pateca"

Alzi la mano chi, d'estate, non ha mai gustato una succosa fetta di "pateca".

La pateca, in genovese, è l'anguria (o anche il melone), ma la particolarità è che questa parola prima di arrivare a Zena ha compiuto davvero un lungo giro. Non vi è mai capitato, all'estero, di sentire parole molto simili, come il francese pastèque?

Ma non è sufficiente andare in Francia: l'origine di questa parola è addirittura araba (battiha). Con i secoli, il termine è passato al malese e poi al portoghese. Da qui, con variazioni e cambiamenti dovuti al tempo e allo spazio, è arrivato in Francia, e infine in alcune regioni d'Italia tra cui la città di Genova e il resto della Liguria. In alcune zone della nostra regione, anziché pateca, l'anguria viene chiamata "succa pateca", zucca pateca.