Sestri Levante, pausa relax per Belen e Iannone

Il sole, il mare, le imbarcazioni che galleggiano sul pelo dell’acqua e… Belen Rodriguez: una vista decisamente mozzafiato per i clienti di uno dei più noti alberghi di Sestri Levante, che nel weekend appena trascorso hanno potuto ammirare non soltanto la Baia del Silenzio, ma anche la bella showgirl argentina.

La Rodriguez è arrivata in Riviera accompagnata dal fidanzato motociclista, Andrea Iannone, entrambi ospiti di Silent Wines, la manifestazione dedicata al vino che si è tenuta al Convento dell’Annunziata domenica 25 marzo: un’occasione per ritagliarsi qualche ora di relax in Liguria e godersi le belle giornate cenando nella Baia del Silenzio e pranzando nel ristorante dell’albergo in cui pernottavano.

La showgirl argentina, d’altronde, non ha mai nascosto di apprezzare Sestri Levante, dove già era stata avvistata agli inizi della relazione con Iannone. Anche questa volta, la foto-cartolina non è mancata: pullover rosa, jeans e un filo di trucco, Belen ha posato per uno scatto ricordo che ha poi condiviso su Instagram, e sono stati moltissimi i fan che hanno riconosciuto Sestri sullo sfondo. Nonostante le "curve" in primo piano.